Cumhurbaşkanı Erdoğan alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan alana böyle geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan alana böyle geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan alana böyle geldi
Kemal Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla oldu
Kemal Kılıçdaroğlu: Bardağı taşıran son damla oldu
Jandarmadan trafiğe 'havalı' denetim
Jandarmadan trafiğe 'havalı' denetim
İstanbul'da galericilerden kilimli, paspaslı, ambalajlı dolu önlemi
İstanbul'da galericilerden kilimli, paspaslı, ambalajlı dolu önlemi
Şanlıurfa'da düşen ABD'nin İHA'sı kaldırılıyor
Şanlıurfa'da düşen ABD'nin İHA'sı kaldırılıyor
BTK'dan 'sosyal medyaya selam olsun' kampanyası
BTK'dan 'sosyal medyaya selam olsun' kampanyası
Diyarbakır'da Atatürk anıtına çekiçli saldırı
Diyarbakır'da Atatürk anıtına çekiçli saldırı
İstanbul Bayrampaşa'da büyük yangın: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Bayrampaşa'da büyük yangın: Ölü ve yaralılar var
Sakarya'da hayatını kaybeden 7 işçi için cenaze namazı kılındı
Sakarya'da hayatını kaybeden 7 işçi için cenaze namazı kılındı
Kocaeli'de bir sokağı tırtıllar bastı
Kocaeli'de bir sokağı tırtıllar bastı
Ayvalık'taki orman yangınında zarar gören alan havadan görüntülendi
Ayvalık'taki orman yangınında zarar gören alan havadan görüntülendi
Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu
Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu