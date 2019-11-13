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Dev mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kimsenin fark etmediği büyük hata cihazınızda da olabilir
Teknoloji
13.11.2019, 12:31
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#istanbul
#chp
#Hakkari
#AKP
#fetö
#izmir
#türkiye
#toplantı
#pyd
#Bülent Esinoğlu
#iran
#ankara
#polis
#Atiba
#Kuşatma
#Merkel
#konyaaltı
#Erzincan
#kampanya
#vefa