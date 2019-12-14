Diş macunu alırken nelere dikkat etmeli?

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Vazgeçilmez kişisel temizlik ürünlerinden olan diş macununu seçerken nelere önem veriyorsunuz? Vaad edilen farklı özelliklerle raflarda boy gösteren diş macunlarının seçimlerinde, aroma ve beyazlatma gibi özellikler odak konusu olsa da aslında düşünmemiz gereken konu farklı. İçeriğinde ne var sorusu ve bu içeriklere hakim olmak tüketicilerin sağlığı için önemli bir ayrıntı.



Peki korunmamız gereken bu içerikler neler?