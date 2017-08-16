Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu

Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu
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Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu
Doğu Anadolu'da sağanak ve dolu
Tartıştığı kız arkadaşını kamyonetle ezdi
Tartıştığı kız arkadaşını kamyonetle ezdi
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Sierra Leone'de toprak kayması ve sel: Yüzlerce kişi öldü
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Adana'da bombalı ve silahlı saldırı girişimi önlendi
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Ankara'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Maçka'da başlatılan büyük operasyon sürüyor
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Maçka'da teröristlerin erzak çaldığı bu evde çatışma çıktı
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Şehit Ferhat Gedik'in naaşı memleketine uğurlandı
Hakkari Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Şemdinli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi