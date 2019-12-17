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Down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı
Yurt Haber
17.12.2019, 18:23
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Safranbolu'da down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı
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#istanbul
#batman
#ankara
#antalya
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Barış Pınarı Harekatı
#Konya
#aydın
#erzurum
#adana
#izmir
#libya
#üretim devrimi kurultayları
#donald trump
#Hol Kampı
#aydınlık
#muş
#doğu akdeniz
#Sismik Araştırma
#patlama