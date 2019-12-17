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Down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı

Yurt Haber 17.12.2019, 18:23
Down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı
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Safranbolu'da down sendromlu öğrenciler en güzel yemeği yapmak için yarıştı