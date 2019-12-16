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DSİ Genel Müdürlüğünde yangın

Güncel 16.12.2019, 11:05
DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.