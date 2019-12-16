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DSİ Genel Müdürlüğünde yangın
Güncel
16.12.2019, 11:05
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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#ankara
#antalya
#AKP
#istanbul
#patlama
#muğla
#aydınlık
#yakalandı
#Konya
#Sinop
#adana
#zonguldak
#fenerbahçe
#atiker konyaspor
#mardin
#erzurum
#Mersin