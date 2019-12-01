Dul eşler, çocuklar, ana-baba ve emekliler birden fazla emeklilik maaşı nasıl alır? Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişi her şeyi tek tek anlattı

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Sosyal Güvenlik Kurumu SGK uygulamasında değişik adlarla çok sayıda gelir ve emeklilik aylıkları yer almaktadır. Aynı zamanda bir kişi kendi çalışmalarından, eşinden, çocuklarından ya da ana-basından da emeklilik aylıklarına hak kazanabilmektedir. Bu durumlarla ilgili okuyucularımızdan çok sayıda soru gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde bütün bu sorulara toplu cevap olacak şekilde bir yazı kaleme aldı.