New York'ta bir hayvan barınağında kalan 100 yaşındaki kaplumbağa çalındı.

ABD'nin New York kentinde 100 yaşında bir kaplumbağa çalındı.



Daily News adlı sitenin haberine göre, Queens semtindeki Alley Pond Çevre Merkezi adlı barınağın çalışanları, sabah uyandıklarında, 100 yaşındaki kaplumbağanın kafesinde olmadığını fark etti.



Barınak çalışanlarının durumu polise ihbar etmesinin ardından güvenlik güçleri, 100 yaşındaki kaplumbağayı bulmak için çalışma başlattı. Polis, kaplumbağayı çalan hırsız veya hırsızları arıyor.