14. Garantörler Toplantısı tamamlandı

14'üncü Garantörler Toplantısı Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlendi.

Pazartesi günü başlayan toplantının ikinci günü Türkiye, İran, Rusya heyetleri ile Suriye Hükümeti, askeri muhalefet ve gözlemci ülkeler arasında görüşmeler yapıldı.

Sabah saatlerinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyeti, askeri muhalefet heyetiyle bir araya geldi.

Ardından Türk, Rusya ve İran heyetleriyle üçlü görüşme yaptı.

İlerleyen saatlerde garantör ülkelerin heyetlerinin Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen (Pedırsın) ile dörtlü formatta bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride İdlib'de terör örgütlerinin artan faaliyetlerinden duyulan endişe dile getirildi. Türkiye, Suriye Devleti'nin İdlib'de sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasından duyulan kaygıyı dile getirdi. Bu saldırılara derhal son verilmesi çağrısı yapıldı.

Sonuç bildirgesinde komşu ülkelerin milli güvenlikleri için tehdit oluşturan ayrılıkçı gündemler reddedildi.

Bildirgede Suriye petrol gelirlerine yasadışı şekilde el konularak transfer edilmesine ilişkin itirazlar da dile getirildi.

Sonuç bildirisinde Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının uzlaşmacı ve yapıcı bir tutum içerisinde sürdürülmesinin önemine de dikkat çekildi.

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