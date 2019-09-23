178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi.

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu’ndan (CAA) yapılan açıklamaya göre, Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildi. Böylece 178 yıllık Thomas Cook, şirketi kurtarmak için yapılan son dakika görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine resmen battı.



20 bin kişi işini kaybetti

Şirketin iflasıyla İngiltere’de 9 bin, tüm dünyada 20 bin kişi işi kaybetmiş oldu.

Gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden, İngiliz vatandaşlarının geri getirilmesi için operasyon başlatıldı.



150 binden fazla tatilci ülkelerine geri getirilecek

Bu operasyon kapsamında 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor.

Konuya ilişkin olarak Thomas Cook’un Üst Yöneticisi Peter Frankhauser şirketin iflasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, milyonlarca müşterisinden ve binlerce çalışanından özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tatilcilere yardımcı olunması için her türlü desteğin verileceğini ifade etti.



Kültür ve Turizm Bakanlığından seyahat firması "Thomas Cook" açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, bugün itibarıyla iflas eden seyahat ve hava yolu şirketi Thomas Cook aracılığıyla Türkiye'de konaklayan misafirlere ilişkin Twitter'dan açıklama yapıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Bugün itibarıyla Thomas Cook İngiltere'nin ülkemizde 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunmaktadır. 22 Eylül 2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri, ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafirleri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan 'Kredi Destek Paketi' en kısa sürede hayata geçirilecektir."