18. Bağlantısızlar Zirvesi, Bakü'de düzenleniyor

18. Bağlantısızlar Zirvesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenleniyor.

Zirve kapsamında düzenlenen "Bağlantısızlar Hareketi Filistin" konulu Bakanlar Komitesi Toplantısı'na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Türk Dışişleri Bakanı burada yaptığı konuşmada kalıcı barış için tüm uluslararası toplumun Filistin'i tanıması gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu Türkiye'nin Filistin davasını her platformda savunmaya devam edeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Filistin toplantısının ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Önce İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ve Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile de görüştü.

Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Zirvesi 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısıyla devam edecek.

Devlet Başkanları Zirvesi için İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Bakü'ye gitti. Ayrıca Bakü'deki hazırlık toplantısında Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad da hazır bulundu.

Bağlantısızlar Hareketi, Yugoslavya'nın efsane lideri Josip Tito ve Hindistan Başbakanı Nehru'nun girişimiyle 1961'de Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da kuruldu.

120 üyesi bulunan Bağlantısızlar Hareketi'nde 17 ülke de gözlemci statüsündü. Üç yıl boşunda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkanlık ettiği Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanlığı Bakü'deki toplantıyla birlikte Azerbaycan'a geçecek.

ulusal.com.tr