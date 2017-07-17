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18 yaşındaki güzellik kraliçesi trafik kazasında can verdi

İngiltere'de meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki güzellik kraliçesi Skyve Olivia, kullandığı araçta can verdi.

18 yaşındaki güzellik kraliçesi trafik kazasında can verdi

18 yaşındaki güzellik kraliçesi Skyve Olivia ve arkadaşı 18 yaşındaki Caitlin Lydia Huddleston, Liverpool'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
 
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
 
Bootle köyü yakınlarında meydana gelen kazada Skyve Olivia, bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedince olanlar oldu. Kullandığı aracın başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu, 18 yaşındaki güzellik kraliçesi olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
 
18 yaşındaki güzellik kraliçesi artık hayatta değil/Vatan

Etiketler; #güzellik kraliçesi #ingiltere #Skyve Olivia
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