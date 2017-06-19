2017'nin ilk 6 ayında 2 bine yakın mülteci Akdeniz'de hayatını kaybetti. Akdeniz ve Ege'yi aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 8 binden fazla mülteci de kurtarıldı. Türkiye, İtalya ve İspanya sahil güvenlik ekipleri operasyonlarını sıklaştırdı.

İtalya açıklarında, 17 Haziran’da altı operasyon yapıldı, yaklaşık 800 kaçak mülteci kurtarıldı.



Lastik botlarla Akdeniz'e açılan 600 mülteci ise İspanyol Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılarak İtalya’nın liman kenti Pozzallo’ya gönderildi.



Akdeniz'e çıkış noktası olan Libya’da da operasyonlar vardı. Libya'dan ekipler, 16 Haziran'da Sabratha açıklarında 900’den fazla mülteciyi lastik botları batmak üzereyken buldu.



Libya Denizcilik Basın Ofisi, 2017 yılının ilk yarısında 8 bin 101 kaçak göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Ocak 700 mülteci

Şubat 938 mülteci

Mart 595 mülteci

Nisan 180 mülteci

Mayıs 3 bin 638 mülteci

Haziran 2 bin 50 mülteci



2017 ilk ayında Avrupa umuduyla Libya’dan yola çıkan 65 bin göçmen İtalya’ya ulaştı. Bu yolda, sadece Akdeniz’de hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 800’den fazla. Geçen yıl 181 bin 405 mülteci yasadışı yollarla İtalya’ya geçti. Aynı yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen ise "umuda yolculuk" sırasında hayatını kaybetti.



Ege'de ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın umut harekatı devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri mültecilerin sık kullandığı güergahlar üzerinde operasyonları sıklaştırdı. Ege Denizi ve Akdeniz'de 9-16 Haziran tarihleri arasında 474 mülteci ile 7 göçmen kaçakçısı yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk karasularında 7 gün 24 saat esasına göre denetimde.





ulusal.com.tr