Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

2017'nin ilk 6 ayında 2 bine yakın mülteci Akdeniz'de hayatını kaybetti

2017'nin ilk 6 ayında 2 bine yakın mülteci Akdeniz'de hayatını kaybetti. Akdeniz ve Ege'yi aşarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 8 binden fazla mülteci de kurtarıldı. Türkiye, İtalya ve İspanya sahil güvenlik ekipleri operasyonlarını sıklaştırdı.

2017'nin ilk 6 ayında 2 bine yakın mülteci Akdeniz'de hayatını kaybetti

İtalya açıklarında, 17 Haziran’da altı operasyon yapıldı, yaklaşık 800 kaçak mülteci kurtarıldı. 

Lastik botlarla Akdeniz'e açılan 600 mülteci ise İspanyol Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından kurtarılarak İtalya’nın liman kenti Pozzallo’ya gönderildi. 

Akdeniz'e çıkış noktası olan Libya’da da operasyonlar vardı. Libya'dan ekipler, 16 Haziran'da Sabratha açıklarında 900’den fazla mülteciyi lastik botları batmak üzereyken buldu.  

Libya Denizcilik Basın Ofisi, 2017 yılının ilk yarısında 8 bin 101 kaçak göçmenin kurtarıldığını duyurdu.
Ocak         700 mülteci
Şubat        938 mülteci
Mart           595 mülteci
Nisan        180 mülteci
Mayıs        3 bin 638 mülteci
Haziran     2 bin 50  mülteci

2017 ilk ayında Avrupa umuduyla Libya’dan yola çıkan 65 bin göçmen İtalya’ya ulaştı. Bu yolda, sadece Akdeniz’de hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 800’den fazla. Geçen yıl 181 bin 405 mülteci yasadışı yollarla İtalya’ya geçti. Aynı yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen ise "umuda yolculuk" sırasında hayatını kaybetti.

Ege'de ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın umut harekatı devam ediyor. Sahil Güvenlik ekipleri mültecilerin sık kullandığı güergahlar üzerinde operasyonları sıklaştırdı. Ege Denizi ve Akdeniz'de 9-16 Haziran tarihleri arasında 474  mülteci ile 7 göçmen kaçakçısı yakalandı. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk karasularında 7 gün 24 saat esasına göre denetimde. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #akdeniz
banner863
Önceki Haber
Adana İncirlik'te tank avcısı A10 uçağı hareketliliği
Sonraki Haber
45 ByLock'çu avukat adliyeye sevk edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.