2020 Bahar Bayramı Galası bu akşam ekrana geldi

5G+8K/4K/VR’nin yanı sıra, drone teknolojilerinin kullanıldığı gala, seyircilere görkemli bir işitsel ve görsel ziyafet sundu. Gala, 5G destekli olarak ve 4K çözünürlükte canlı yayınlandı.



Yaklaşık 4,5 saat süren galanın Beijing'deki ana sahnesi ile diğer eyaletlerdeki yan sahnelerinde konser, tiyatro, dans ve illüzyon gösterileri gibi performanslar sahnelendi.



Moğolca, Tibetçe, Uygurca, Kazakça ve Korece olmak üzere Çin'de yaşayan etnik grupların dillerine ve Çincenin başlıca lehçelerine de çevrilen galanın, ABD, Rusya, Brezilya ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 170 ülkenin medya platformlarında ve 20'den fazla ülkedeki sinema salonlarında yabancı izleyicilerle buluştuğu belirtildi.