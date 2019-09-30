İsrail polisi himayesinde olan 235 Yahudi, Mescid-i Aksa avlusuna baskın yaptı. İbrani takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana kutlamaları için Aksa'nın avlusuna giren fanatik Yahudiler, ritüellerini kışkırtıcı bir şekilde yerine getirdi.

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