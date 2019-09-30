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235 Yahudi, Mescid-i Aksa avlusuna baskın yaptı

İsrail polisi himayesinde olan 235 Yahudi, Mescid-i Aksa avlusuna baskın yaptı. İbrani takvimine göre yılbaşı olan Roş Aşana kutlamaları için Aksa'nın avlusuna giren fanatik Yahudiler, ritüellerini kışkırtıcı bir şekilde yerine getirdi.

235 Yahudi, Mescid-i Aksa avlusuna baskın yaptı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mecid'i Aksa'ya, İsrail polisi himayesinde 235 fanatik Yahudi girdi.

Baskın,  Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e düzenlendi.

Avluya giren fanatikler arasında aşırılığıyla bilinen Yehuda Glick'in de bulunduğu aktarıldı.

İbrani takvimine göre Roş Aşana, yani yılbaşı. Fanatik yahudilerin Roş Aşana kutlamaları nedeni ile Aksa'nın avlusuna girdiği ve özellikle de Rahmet Kapısı'nda kışkırtıcı şekilde dini ritüellerini yerine getirdiği belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #israil
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