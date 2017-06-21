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30 yıl ehliyetsiz araç kullandı

Fransa'nın Avignon kentinde meydana gelen bir trafik kazası şoförün, hiç ehliyeti olmamasına rağmen 30 yıl boyunca araç sürdüğünü ortaya çıkardı

30 yıl ehliyetsiz araç kullandı

Fransa'nın Avignon kentinde meydana gelen bir trafik kazası şoförün yıllardır sakladığı bir sırrının ortaya çıkmasını sağladı. Hiç ehliyeti olmamasına rağmen 30 yıl boyunca araç kullanan 49 yaşındaki kadın, kaza sonrası çıkarıldığı mahkemede gerçeği itiraf etti.

Avignon mahkemesinde görülen davada, 2 Mart'ta meydana gelen trafik kazası ile ilgili zanlının savunması dinlendi. Karıştığı trafik kazası sonrası olay yerinden kaçan kadının daha sonra yakalandığı ve kaza yerine getirildiği belirtildi. Ehliyetsiz araç kullanmaktan hakkında işlem yapılıp salıverilen kadının olaydan iki hafta sonra bir başka araçla aynı görevliye yakalandığı ve bu nedenle mahkemeye çıkarıldığı bildirildi.
Sürücü, mahkeme heyetinin şaşkın bakışları altında 18-20'li yaşlardan itibaren araç kullanmaya başladığını ve asla ehliyet sahibi olmadığını söyledi.
Ehliyetsiz araç kullandığı 30 yıl boyunca çok dikkatli olduğunu iddia eden kadın sürücü, tüm kontrollerden kaçmayı başardığını, son olayda ise trafiğe takılarak yakalandığını ifade etti.
Mahkeme, avukatının "sadece işe gitmek için araç kullanıyor ve ehliyet kurslarına başladı" şeklindeki savunmasını da dikkate alarak ehliyetsiz sürücüye 4 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.
Fransa'da özellikle kırsal bölgelerde ehliyetsiz araç kullanma vakalarına sıklıkla rastlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ehliyetsiz sürücü #Avignon #fransa
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