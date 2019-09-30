banner1122
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'yı uyardı
Elektriğe yüzde 14,9 zam
Elektriğe yüzde 14,9 zam
Dev havayolunun iflası bekleniyor
Dev havayolunun iflası bekleniyor
İstanbul'da deprem oldu
İstanbul'da deprem oldu

36 kadın mahkum firar etti

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde 36 kadın mahkumun firar ettiği belirtildi. 

36 kadın mahkum firar etti

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde 36 kadın mahkumun firar ettiği belirtildi. 

Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Sigi bölgesindeki Maku köyünde 103 tutuklunun bulunduğu Klass III Kadın Cezaevi’nde dün gece çıkan yangından yararlanan 36 mahkum kaçmayı başardı.

Güvenlik güçlerinin, bölge genelinde kaçan mahkumları arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini açıklayan yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #mahkum #firar #endonezya
Önceki Haber
3 kamu bankasından faiz kararı
Sonraki Haber
IMF Dış İlişkiler Direktörü Rice Türkiye ile ilgili açıklama yaptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.