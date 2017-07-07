Körfez krizi ile ilgili Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiliz Times gazetesine konuşan el-Emadi, Katar'ın tehdit edilemeyecek kadar çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.

4 Arap ülkesinin ambargo uyguladığı Katar'dan ilginç bir açıklama geldi.



İngiliz Times gazetesine konuşan Katar Maliye Bakanı Ali Şerif el-Emadi, Katar'ın tehdit edilemeyecek kadar çok zengin bir ülke olduğunu söyledi.



Doğalgaz satışı sonucu güçlü malî rezervlere sahip olduklarını belirten Katar Maliye Bakanı "Gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 250'sine denk gelen ulusal varlık fonlarına sahibiz. Katar Merkez Bankası rezervlerimiz var. Maliye Bakanlığı'nın stratejik rezervleri var." ifadelerini kullandı.



Ülkesinin ekonomisini, Doha'ya ambargo uygulayan ülkelerin ekonomileriyle karşılaştıran El-Emadi, ekonomik temellerinin; kendilerine ambargo uygulayan Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok daha güçlü olduğunu belirtti.



Bu 4 ülkenin cidi ekonomik sorunlar yaşadığını kaydeden El-Emadi "Bahreyn ve Mısır'ın kredi notu çöp seviyesinde. Suudi Arabistan malî durumlarıyla ilgili sorunlar yaşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nden de yüzde 40 daha hızlı büyüyoruz." ifadelerini kullandı.



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