Sağlık durumuyla ilgili açıklama
Sağlık durumuyla ilgili açıklama
Türkeş'ten sert tepki
Türkeş'ten sert tepki
Eski milletvekili için 22.5 yıl hapis istemi
Eski milletvekili için 22.5 yıl hapis istemi
Sevan Nişanyan'ın nereye kaçtığı belli oldu
Sevan Nişanyan'ın nereye kaçtığı belli oldu

71 mahkum cezaevinden yanlışlıkla salıverildi

İngiltere ve Galler’de geçtiğimiz yıl 71 mahkumun yanlışlıkla salıverildiği ortaya çıktı

71 mahkum cezaevinden yanlışlıkla salıverildi

BBC’nin haberine göre, 2016-17 yılları arasında 15 mahkumun cezaevinden firar ettiği aynı yıllar arasında 71 mahkumun da yanlışlıkla cezaevlerinden salıverildiği açıklandı.


Bu sayı, 2006-7 yılları arasında kayıtların resmi olarak alınmaya başlamasından bu yana en yüksek sayı olarak kaydedildi.

Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, bu firarların 58’i cezaevlerinden gerçekleşirken 13’ü de cezaevlerinden mahkemelere sevk edilmeler sırasında meydana geldi.

Diğer yandan İngiltere hapishanelerindeki durumun giderek kötüleştiği İngiltere ve Galler’deki 10 hapishane konusunda ciddi endişeler yaşanıldığı ifade edildi.

 
Bu hapishaneler Bedford, Birmingham, Bristol, Brixton, Guys Marsh, Hindley, Liverpool, Pentonville, Wandsworth ve Wormwood Scrubs olarak sıralandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ingiltere #71 MAHKUM
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Köylüler iş makinelerinin üzerine cıktı
Sonraki Haber
Tarımda milli seferberlik çağrısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.