BBC’nin haberine göre, 2016-17 yılları arasında 15 mahkumun cezaevinden firar ettiği aynı yıllar arasında 71 mahkumun da yanlışlıkla cezaevlerinden salıverildiği açıklandı.
Bu sayı, 2006-7 yılları arasında kayıtların resmi olarak alınmaya başlamasından bu yana en yüksek sayı olarak kaydedildi.
Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, bu firarların 58’i cezaevlerinden gerçekleşirken 13’ü de cezaevlerinden mahkemelere sevk edilmeler sırasında meydana geldi.
Diğer yandan İngiltere hapishanelerindeki durumun giderek kötüleştiği İngiltere ve Galler’deki 10 hapishane konusunda ciddi endişeler yaşanıldığı ifade edildi.
Bu hapishaneler Bedford, Birmingham, Bristol, Brixton, Guys Marsh, Hindley, Liverpool, Pentonville, Wandsworth ve Wormwood Scrubs olarak sıralandı.
İngiltere ve Galler’de geçtiğimiz yıl 71 mahkumun yanlışlıkla salıverildiği ortaya çıktı
BBC’nin haberine göre, 2016-17 yılları arasında 15 mahkumun cezaevinden firar ettiği aynı yıllar arasında 71 mahkumun da yanlışlıkla cezaevlerinden salıverildiği açıklandı.
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