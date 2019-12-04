AADDB'den Avrupa'ya çağrı

Neden çoğunluğun Kürt değil, Türk olduğu Türkiye'nin batısındaki 21 ayaklanma hakkında rapor verilmiyor? Türkiye Cumhuriyeti özgürlük, eşitlik ve kardeşlik fikrini temel ilke edinmiş bir Cumhuriyettir. Hukuka olan inancıyla birlikte güçler ayrılığı ile hümanist ve aydınlanmış bir devlet fikri ile bağnazlığa, gericiliğe ve feodal sisteme son vermiştir. Güdülmeyen amaçlardan bir tanesi ise, belli kitle ve mezheplere, ırklara yönelik saldırılardır. Genç Cumhuriyetin öncüleri gericiliği nerede ve hangi şekilde ise, kararlılıkla tepelemiştir. 34 köktendincinin ölüm cezasına çarptırıldığı 1930 Menemen (İzmir) olayları başka nasıl açıklanabilir?

Modern ulus devletlerin var olmasıyla birlikte geçmiş ile aydınlık gelecek arasında her zaman çatışmalar yaşanmıştır ve yaşanacaktır. Örnek vermek gerekirse, Fransız Devrimi, tüm insanlığın kurtuluşu için direncini başarılarıyla sürdürmüş, "anayasasını insan derisi üzerine yazarak" yeni bir devrimi şekillendirmiş ve kesin bir kararlılıkla galip gelmiştir. Ayrıca, İç Savaşta Amerika’da köleliğe karşı kararlı bir mücadele vermiştir- bu insanlık onurunun galip gelmesi adına verilmiş bir savaş olarak değerlendirilebilir. Bu iki örnek, tarihte sayısız örneklerden yanlızca iki tanesidir.

Atatürk’ün Nazi rejimi ile işbirliği yaptığı iddiası, gerçekleri son derece çarpıtan bir iddiadır. Bu iddianın aksine, Türkiye Ernst Reuter, Ernst Hırsch, Erich Auerbach, Bruno Taut gibi aydınları ülkesinde barındırarak özgür ve refah içinde bir yaşam sürmelerine vesile olmuştur. Bahsi geçen aydınlar ve niceleri, Nazi Almanyasının işkence, baskı, zulüm ve ölüm tehdidinden kurtulmuş, aydın fikirlerini Türkiye Cumhuriyetinde yeşertmiştir.

Belgeselde söz konusu olan Tunceli, günümüzde Türkiye'de göreceli olarak en fazla üniversite mezunu ile iftihar edilen ilimizdir. Aydınlanmaya olan inancı ve gerici toprak sahiplerine karşı kararlılığı, Tunceli için refaha açılan bir pencere olmuştur. Tunceli gericilikten kopmuştur.

Belgeselde kürtler ile alevilerin karıştırılmasına cevaben ise Alevilik, İslam'da bir mezheptir ve Aleviler Türkiye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. dördüncü Halife Hazret-i Ali'nin imgesinin yanı sıra, Cem evlerinde Mustafa Kemal Atatürk ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin de resimleri asılmaktadır.

Sonuç olarak:

Atatürk liderliğinde ve reformlarında, modern Türkiye barışçıl ve aydınlanmış bir geleceğe yol açmıştır. Bu geçiş aşamasında, feodal sosyal yapı ile bağlantı tamamen koparılmış, yapılan devrimler gericilikle pazarlığa oturarak zayiata uğratılmamıştır.

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