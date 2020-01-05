AB'den İran Dışişleri Bakanı Zarif'e davet
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti.
DÜNYA 05.01.2020, 18:04 05.01.2020, 23:52
AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan yazılı açıklamaya göre, Borell, Zarif ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden ve Irak'ta tansiyonun son dönemde yükselmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Borell, muhatabına gerginliği azaltma ve itidalli davranmanın önemini vurguladı.
Zarif'le İran nükleer anlaşmasını da görüşen Borell, anlaşmanın küresel güvenlik için önemli olduğunu ve "koordinatör" olarak kendisinin anlaşmaya bağlılığını koruduğunu ifade etti.
Borell, İranlı muhatabını mevcut gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'e davet etti.
ulusal.com.tr
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