AB Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Hahn, "Türkiye önemli bir komşu ülke. Diyalog kanallarını açık tutmamız gerekiyor. Taraflar arasında yapıcı çözüm bulmak önceliğimiz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, AB Komisyonu binasında AB'nin güney komşu ülkeleriyle ilişkileri hakkında basın toplantısı düzenledi.



Türkiye'nin çok önemli bir komşu ülke olduğunu belirten Hahn, yarın gerçekleştirilecek Siyasi Diyalog Toplantısı'nda ele alınacak konular arasında enerji iş birliği, terörle mücadele, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü gibi hususların bulunduğunu bildirdi.



Hahn, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in geçen haftaki Brüksel ziyaretinde dile getirdiği, yargı ve temel haklarla ilgili 23. ve adalet, özgürlük ve güvenlikle ilgili 24. fasılların açılması gerektiği düşüncesine katılıp katılmamasının sorulması üzerine, "Prensip olarak ben de fasılların açılması gerektiğini düşünüyorum." dedi.



Ancak mevcut durumda fasıl açılmaması konusunda üye ülkelerin geçen yılın aralık ayında karar aldığını hatırlatan Hahn, "Bu durumda yeni bir faslın açılmasını beklemiyoruz." diye konuştu.



Almanya-Türkiye ilişkileri



Almanya ve Türkiye arasında artan gerginliğe ilişkin soru hakkında Hahn, "Biz AB'yi bir bütün olarak ele alıyoruz. Almanya-Türkiye arasındaki sorun diğer üye ülkeleri de etkiliyor." dedi.



Hahn, Almanya ve Türkiye arasında ara bulucu rol üstlenmeyeceğini ancak Siyasi Diyalog Toplantısı'nda hukukun üstünlüğü konusunun gündeme geleceğini, toplantıdan olumlu sonuçlar çıkması durumunda bunun Türkiye-Almanya ilişkilerini de olumlu etkileyeceğini düşündüğünü dile getirdi.



"Türkiye'ye ödemeler devam edecek"



Türkiye'ye üyelik müzakereleri kapsamındaki fon akışının durdurulması ihtimaline dair bir soru üzerine Hahn, "AB'nin Türkiye'ye yönelik 2014-2020 bütçesi için 4,2 milyar dolar ayrıldı ancak bu miktarın sadece 190 milyonu Türkiye'ye aktarıldı." dedi.



Hahn, Türkiye'ye aktarılan fonların sivil toplum ve kurum inşası için kullanıldığını belirterek, "Türkiye'ye ödemeler devam edecek." şeklinde konuştu.



Gümrük Birliği



Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin iki tarafın ekonomik çıkarları için de önemli olduğuna işaret eden Hahn, mevcut ortamda bu alanda hızlı karar alınmasını beklemediğini aktardı.



Hahn, "Eğer Türkiye AB'den bir karşılık almak istiyorsa o zaman AB değerlerine yakınlaşmalı." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önemli bir komşu ülke olduğuna işaret eden Hahn, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyalog kanallarını açık tutmamız gerekiyor. Taraflar arasında yapıcı çözüm bulmak bizim önceliğimiz. Bu hem AB vatandaşları hem de Türk halkına karşı sorumluluğumuz".