Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bakanlar düzeyinde siyasi diyalog toplantısı yapıldı. Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın açıklamasında "Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki diyaloğun devam etmesinden yanayız" mesajı verildi. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik gümrük birliğinin güncellenmesi iki tarafında çıkarına derken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gündeminde Almanya ile yaşanan gerilim vardı.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında bakanlar düzeyinde siyasi diyalog toplantısı yapıldı, ilişkiler Belçika'nın başkenti Brüksel'de masaya yatırıldı.



Toplantıya Türkiye'den Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Avrupa Birliği'ni ise Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn temsil etti.



Gündemde gümrük birliğinin güncellenmesi, vize muafiyeti ve yeni fasılların açılması gibi konular vardı. Temsilciler toplantı sonrası ortak basın açıklaması yaptı. Taraflar arasında görüş ayrılıklarının olduğu vurgulandı. Fakat diyaloğun sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, terörle mücadele konusunda Avrupa Birliğini eleştirdi.



Avrupa Birliği Bakanı Çelik de müzakerelerde yeni fasılların açılması gerektiğinin altını çizdi. Gümrük Birliğinin güncellenmesinin her iki tarafın da çıkarına olduğunu söyledi.



Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye'nin AB ile sadece aday ülke değil aynı zamanda stratejik ortak olduğunu belirtti.



Genişlemeden Sorumlu Hahn'da Türkiye'nin tutuklu gazeteci davalarında masumiyet karinesine dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.



Çavuşoğlu basın toplantısında Ankara-Berlin arasındaki gerilime de değindi. Dışişleri Bakanı, Almanya mevkidaşı ile sürekli görüştüğünü, ilişkileri daha iyi bir seviyeye çıkartmak istediklerini vurguladı.





ulusal.com.tr

