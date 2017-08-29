Gerilen Türkiye AB ilişkileri konusunda Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Juncker "Türkiye'nin Avrupa'dan dev adımlarla uzaklaştığını" söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Türkiye ile ilişkilerde çetrefilli bir dönemdeyiz." dedi.

Brüksel'de yıllık Avrupa Birliği Büyükelçileri Konferansında konuşan, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker "Türkiye'nin Avrupa'dan dev adımlarla uzaklaştığını" söyledi.



Üyelik müzakereleriyle ilgili sorumluluğun Türkiye'de olduğunu ifade eden Juncker "Sorulması gereken soru, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin sonuna gelinip gelinmediğidir. Müzakereleri resmi olarak bitirmek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a düşüyor" dedi.



"Erdoğan'ın AB'yi suçlayabilmek için müzakereleri bitiren taraf olmasını ümit ettiğini" kaydeden Avrupa Komisyonu Başkanı "Tuzağa düşmemeliyiz, sorumluluk bütünüyle Türk tarafında" diye konuştu.



Avrupa Parlamentosu, Hollandalı parlamenter Kati Piri'nin hazırladığı Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporunu geçen ay 64'e karşı 477 oyla kabul etmişti.



Türkiye ile ilgili bir açıklama da siyasi krizin sürdüğü Almanya'dan geldi.



Geleneksel yaz dönemi basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel "Türkiye ile daha iyi ilişkiler geliştirmemizi isterim ancak gerçekleri de görmek zorundayız. Bu, ilişkilerimizde çetrefilli bir dönem" diye konuştu.



Türkiye ile önümüzdeki aylarda Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunu görüşmeyeceklerini de söyleyen Merkel "Talebimiz açık, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları serbest bırakılsın" dedi.



Bir açıklama da Alman Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'ten geldi. Ankara'nın politikalarının ekonomik sonuçları olacak diyen Seibert "Türkiye politikamızı yeniden şekillendirmemiz gerektiği konusunda Federal Hükümet olarak hemfikiriz. Türkiye'ye yapılan ihracat ve yatırımlara verilen Hermes kredi garantisi dahil proje ve devlet desteklerinin gözden geçirildiğini" söyledi.





ulusal.com.tr