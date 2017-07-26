AB, İtalya ve Yunanistan'dan toplam 160 bin sığınmacının Eylül 2017'ye kadar diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi kararı almış olmasına rağmen şimdiye kadar sadece 24 bin 676 sığınmacıya yeni bir ülke bulabildi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkeler Yunanistan ve İtalya ile anlaşma yapılan Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların Avrupa'ya yerleştirilmesine ilişkin 14'üncü raporunu açıkladı.



Rapora göre, AB, İtalya ve Yunanistan’daki sığınmacıları diğer üye ülkelere yerleştirme planında başarısız oldu. İtalya ve Yunanistan’dan toplam 160 bin sığınmacının Eylül 2017'ye kadar diğer AB ülkelerine yerleştirilmesi kararı alınmış olmasına rağmen AB Komisyonunun verilerine göre, 24 Temmuz itibarıyla 7 bin 873'ü İtalya'dan, 16 bin 803'ü de Yunanistan’dan olmak üzere sadece 24 bin 676 sığınmacı çeşitli ülkelere yerleştirilebildi.



Türkiye'ye verilen söz tutulmadı



22 bin 504 sığınmacıyı kapsayan ve Temmuz 2015'te kabul edilen plan kapsamında AB ülkelerine yerleştirilmesi sözü verilen Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların alınmasında ise sayı 17 bin 179'da kaldı.



AB ve Türkiye arasında 2016'da imzalanan sığınmacı mutabakatı uyarınca ise üye ülkelerin Türkiye'den 72 bin sığınmacı alması gerekiyordu.

Ancak rapora göre, Türkiye'den çeşitli AB üyesi ülkelere yeniden yerleştirilen sığınmacı sayısı 7 bin 806 oldu.

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