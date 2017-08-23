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ABD 7. Filo komutanı görevden alındı

ABD 7. Filo Komutanı Koramiral Aucoin, ABD savaş gemilerinin Pasifik Okyanusu'ndaki bazı operasyonlar sırasında geçirdiği kazaların ardından görevden alındı.

ABD 7. Filo komutanı görevden alındı

ABD Pasifik Filosu Komutanı Oramiral Scott Swift, yaptığı açıklamada ABD 7. Filo Komutanı Koramiral Joseph Aucoin'in "komuta yeteneğine ilişkin güven kaybı nedeniyle" görevden alındığını belirtti.

Swift, söz konusu kararda Pasifik'te yıl başından bu yana yaşanan dört kazanın etkili olduğunu söyledi.

Pasifik'te görev yapan tüm gemilere bakım yapılacağına işaret eden Swift, her geminin eğitimden ve bir uzman değerlendirmesinden geçirileceğini ifade etti.

Donanma'dan yapılan açıklamada da 2015 yılında göreve gelen Aucoin'in yerine Tümamiral Phillip Sawyer'ın geleceği belirtildi.

7. Filo, yaklaşık 70 gemi ve denizaltı, 140 hava aracı ve 20 bin denizciden oluşuyor.

ABD donanmasının son bir senede Pasifik Okyanusu'nda karıştığı 4 kazadan ikisi ölümle sonuçlanmıştı. Haziran ayında "USS Fitzgerald" gemisinin Japonya'nın Yokosuka kenti açıklarında bir yük gemisiyle çarpışması sonucu 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.

Pazartesi günü de liman ziyareti için Singapur'a doğru yola çıkan "USS John S McCain" füze destroyeri, Singapur'un doğusundaki Malakka Boğazı yakınlarında Liberya bayraklı ticari Alnic MC gemisi ile çarpışmış, 10 asker kaybolmuş, 5'i yaralanmıştı. Arama kurtarma çalışmalarında kayıp denizcilerden 3'ünün cesedi bulunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #ABD 7. Filo Komutanı #Koramiral Aucoin #pasifik okyanusu
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