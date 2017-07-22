ABD savaş uçaklarının Afganistan'ın Helmand vilayetinde düzenlediği hava saldırısında 16 Afgan polisi hayatını kaybetti. Olay Afgan güvenlik güçlerinin bir köydeki Taliban militanları ile çatışması sırasında yaşandı. Saldırıyı doğrulayan ABD'den "Talihsiz bir olay" açıklaması geldi.

ABD, Afganistan'da polisleri bombaladı, olay ortaya çıkınca "Talihsiz bir olay" açıklaması yaptı.



Saldırı dün Helmand vilayetine bağlı bir köyde meydana geldi. Afgan güvenlik güçleri köydeki Taliban militanları ile çatışırken ABD'ye ait savaş uçakları tarafından vuruldular.



Helmand polis sözcüsü Selam Afgan, ABD'nin hava saldırısında ikisi komutan olmak üzere 16 Afgan polisinin öldüğünü, 2 polisin de yaralandığını açıkladı.



Helmand yerel hükümetinin yanı sıra ABD'de saldırıyı doğruladı.



ABD ordusundan yapılan açıklamada "Helmand'ın Gereşk bölgesinde Afgan hükümet güçlerine bağlı yerel güvenlik güçlerinin hava saldırısında öldüğünü doğruluyoruz. Talihsiz olay nedeniyle ailelere en derin taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.



Saldırıda ölenlerin sayısıyla ilgili yorum yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve Afgan hükümetinin bilgilendirildiği de belirtildi.





ulusal.com.tr