Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi yapacağını belirterek "Bir kez daha durumu değerlendirip karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Daha önce de müteaddit defalar ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli" dedi.



Akar, 12. Hava Ulaştırma Ana Jet Üs Komutanlığı hangarında düzenlenen, A400M Uçakları Bakım-Onarım-İyileştirme (Retrofit) Sözleşme İmza Töreni'ndeki konuşmasında Suriye'de, Fırat Nehri'nin doğusunda oluşturulacak güvenli bölgeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



"Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz." ifadelerini kullanan Akar, Türkiye'nin güneyinde terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyeceğini kaydetti.



"Sabırla ve samimiyetle barışçıl bir çözüm için temaslarımızı sürdürüyoruz. Nitekim bugün akşam saatlerinde ABD Savunma Bakanı Sayın Esper ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bir kez daha durumu değerlendirip karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Daha önce de müteaddit defalar ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu stratejik ortaklık, NATO’da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemek de bir tehdit olarak algılanmamalıdır."



WSJ'DEN GÜVENLİ BÖLGE HABERİ



Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, "Türkiye, Fırat'ın doğusuna bir operasyon düzenlerse ABD askerini çekmek zorunda kalacak" dedi.



Haberde, Türkiye'nin çok büyük bir operasyon için tüm hazırlıkları tamamladığı, tek taraflı bir adımdan endişeli oldukları ifade edilirken, olası operasyon sonrası ABD'nin askerlerini bölgeden çekmek zorunda kalacağı ifade edildi.



Haberde yetkililer, "Türkiye bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk etti. Türkiye bölgeye küçük veya büyük bir güç sokabilir. Türkiye ile YPG arasındaki çatışma ABD'nin çekilmesini hızlandırır. Büyük bir fırtına, gerçekten çok çirkin. Çıkmaktan başka çare kalmayabilir" ifadelerini kullandı.



Haberde ayrıca, "Türkiye 48 saat önceden uyarı yapmazsa ABD gerekli adımları atamaz ve askerler tehlikeye girer" bilgileri paylaşıldı.



AB'DEN GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela, günlük basın brifingindeki açıklamasında, Türkiye ile ABD'nin Güvenli Bölge oluşturulmasına yönelik diplomatik müzakerelerin devam etmesinin önemli olduğunu ifade etti.



De Gordejuela, "Türkiye'nin Suriye sınırındaki meşru güvenlik kaygılarının farkındayız. Bizim için önemli olan Suriye'nin kuzeyinde, yeni silahlı çatışmaların yaşanmaması ve bölgedeki sivillerin yoğun biçimde yerlerinden olmaması." ifadesini kullandı.



