Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Amerikalı asker ve diplomatlarla görüştü. Barzani'yle görüşen heyette, ABD Irak Büyükelçisi , Koalisyon Güçleri Irak ve Suriye Komutanı General Stephen Townsend ve Tovnsıd'ın yerine atanacak olan General Paul Funk da yer aldı. Görüşmede Barzani ve Amerika arasındaki işbirliğini devam etmesi kararı alındığı belirtildi.

0 0 0 0

Barzani'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı refarandum için "zamanı değil ertelenmeli" açıklaması yapan Amerika'dan, sürpriz bir ziyaret geldi.



Amerikan askerleri ve diplomatlardan oluşan bir heyet , Irak Kürt Bölgesel yönetimi Başkanı Mesud Barzani'yi makamında ziyaret etti.



Barzani yönetimi tarafından yapılan açıklamada Amerikalı heyette, Irak Büyükelçisi Douglas Silliman, ABD’nin Erbil Başkonsolosu Ken Gross, Koalisyon Güçleri Irak ve Suriye Komutanı General Stephen Townsend ve Tovnsıd'ın yerine atanacak olan General Paul Funk'ın yer aldığı belirtildi.



Görüşmede, Amerika ve Barzani arasındaki yardım ve işbirliğinin sürmesi konusunda karar alınıdğı ifade edildi.





ulusal.com.tr