ABD Başkan Yardımcısı Pence, 2020 yılındaki seçimlerde başkanlığa aday olmayı planladığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bu haber, Trump yönetiminde ayrılık yaratma girişimidir." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 2020 yılındaki seçimlerde başkanlığaaday olmayı planladığı yönündeki iddiaları yalanladı.



New York Times'da yayımlanan, çeşitli kaynaklara dayandırılan makalede, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek seçimlerde tekrar aday olamayacağını varsayan bazı Cumhuriyetçilerin "gölge kampanya" yürüttüğü ileri sürüldü.



Makalede, "bağımsız seçmen grubu yarattığı" öne sürülen Pence'in, Trump'ın aday olmaması halinde 2020'de başkanlık için yarışmak istediği belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Pence ise bu iddiaları yalanlayarak, "Bu haber, Trump yönetiminde ayrılık yaratma girişimidir. Bu makaledeki iddialar kesinlikle yalandır." ifadesini kullandı.



"Pence'in 2020 için hazır olduğu kesinlikle doğru"



Bu tür yalan haberlerin, kendilerini, Trump'ın gündemini ilerletmeye ve onun2020 yılında yeniden seçildiğini görmeye odaklanmaktan alıkoyamacağını vurgulayan Pence, "Bunun dışında herhangi bir önerme gülünç ve absürt." değerlendirmesini yaptı.



Beyaz Saray danışmanlarından Kellyanne Conway de ABC'nin "This Week" programında, "Başkan Yardımcısı Pence'in 2020 için hazır olduğu kesinlikle doğru ama yeniden başkan yardımcısı seçilmek için." diye konuştu.



New York Times'ın sözcüsü ise makaleyi savunarak, "Haberimizin doğruluğundan emininiz." açıklamasını yaptı.