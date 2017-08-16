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ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta protesto edildi. Göstericiler, Trump'ın görevden azledilmesi için sloganlar attı. Az sayıda Trump destekçisi de yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta protesto edildi

ABD'de, Başkan Donald Trump'a yönelik protesto gösterileri sürüyor.

Trump, iki günlük program kapsamında gittiği New York'taki bazı gruplar tarafından protesto edildi.

İlk güne kıyasla daha küçük grupların oluşturduğu göstericiler, ABD Başkanının kaldığı Trump Tower'ın üç sokak ilerisinde toplandı.

Göstericiler, Trump'ın görevinden azledilmesini de içeren sloganlar attı. Az sayıda Trump destekçisi de sloganlar attı. Onların isteği ise tüm yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi oldu.

ABD Başkanı'nı protesto eden bir başka gurup ise "New York Göçmen Koalisyonu" adlı sivil toplum kuruluşu üyeleri oldu. Trump'ın, ABD'ye aileleri tarafından yasadışı olarak götürülen çocuk göçmenlerin korunmasını amaçlayan programı iptal etme ihtimaline karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Eylemciler "New York göçmenlere sahip çıkmaya söz veriyor. Onlar dursun, sen git. New York göçmenler için adalet istiyor" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

New York'da ilk gün düzenlenen protestolarda, Virginia eyaletinde yaşanan ırkçı olaylar ile Trump'ın Venezuela ve Kuzey Kore'ye yönelik savaş tehdidi açıklamaları protesto edilmişti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #donald trump #new york
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