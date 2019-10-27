ABD Başkanı Trump açıkladı: Bağdadi öldürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Suriye’de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Trump, "Bağdadi öldü. Üzerindeki bomba yeleğini patlattı ve 3 çocuğunu da öldürdü." dedi.

Trump "Son anlarını tamamen korku içinde geçirdi. Yaklaşık iki saat içinde gerçekleştirdik. Bağdadi'nin ölümü ABD'nin sonsuz çabasını gösteriyor. ABD'nin başkomutanı olarak biz halifeliğini yok ettik." dedi.

ABD Başkanı Trump, El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Trump, "Ebubekir el Bağdadi kaçarak ve ağlayarak hayatını kaybetti. Rusya, Türkiye, Irak ve Suriye'ye yardımlarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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