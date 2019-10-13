ABD Başkanı Trump'tan tek cümlelik twit

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da tek cümlelik bir paylaşım yaptı.

Trump, "Sonu olmayan savaşlar sona ermeli" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLE İNGİLTERE BAŞBAKANI GÖRÜŞTÜ

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi sözcülüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"(İngiltere Başbakanı Boris Johnson) Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü ve bölgedeki insani durumu kötüleştirebilecek, IŞİD'le mücadelede kaydedilen ilerlemeyi sekteye uğratabilecek askeri operasyon nedeniyle İngiltere'nin duyduğu derin kaygıyı dile getirmiştir. Başbakan Türkiye'nin askeri operasyonunun İngiltere tarafından desteklenilemeyeceğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Başbakan, Erdoğan'ı operasyona son verip diyaloğa girmeye davet etmiş, İngiltere'nin ve uluslararası partnerlerin ateşkesi mümkün kılacak müzakereleri desteklemeye hazır olduğunu belirtmiştir."

ulusal.com.tr