Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine geçici olarak Hope Hicks getirildiği bildirildi.

ABD'de Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine geçici olarak Hope Hicks'in getirildiği bildirildi.



Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, İletişim Direktörlüğü görevinden alınan Anthony Scaramucci'nin yerine, iletişim danışmanı olarak görev yapan Hope Hicks'in geçici olarak getirildiği belirtildi. 28 yaşındaki Hicks'in yaklaşık iki haftadır ara verilen Beyaz Saray basın toplantılarına katılıp katılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.



Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yaklaşık 10 gün yaptıktan sonra görevinden alınan Scaramucci, Hicks'in göreve getirilmesi üzerine sosyal medya Twitter hesabından paylaşım yaptı.



Scaramucci yaptığı paylaşımda "Hope harika birisidir ve çok iyi bir iş ortaya koyacaktır. Kendisine başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



Geçici olarak göreve getirilen Hope Hicks, ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasında da aktif rol almıştı.