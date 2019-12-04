ABD Çin karşıtı eylemlerine devam ediyor.

Temsilciler Meclisi, Uygur Türklerine yönelik sözde baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Temsilciler Meclisi’nde görüşülen tasarı hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin yoğun desteğini alarak 1'e karşı 407 oyla kabul edildi.

Çin ise Temsilciler Meclisi’nde onaylanan yasa tasarısına tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yasa tasarısının Çin'in içişlerine müdahale olduğu ifade edildi.

Tasarıyla uluslararası ilişkilerle ilgili genel kuralların ve uluslararası sözleşmelerin ihlal edildiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Çin Hükümeti’nin ulusal egemenlik ve güvenliği koruma konusunda kararlı olduğunu söyledi. ABD'nin hatasını düzeltmesi ve Çin'in içişlerine karışmaması gerektiğini belirtti.

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