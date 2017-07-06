ABD'de 5.8 büyüklüğünde deprem ABD'nin Montana eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Kaynak: AA
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lincoln kentinin yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda olan depremin, 4 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Can veya mal kaybına yol açmayan depremin ardından bir artçı sarsıntı hissedildi. Deprem, merkez üssüne 55 kilometre mesafedeki eyalet başkenti Helena'da da hissedildi.
ABD'de 5.8 büyüklüğünde deprem ABD'nin Montana eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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