ABD'de 5.8 büyüklüğünde deprem ABD'nin Montana eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lincoln kentinin yaklaşık 10 kilometre güneydoğusunda olan depremin, 4 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.Can veya mal kaybına yol açmayan depremin ardından bir artçı sarsıntı hissedildi. Deprem, merkez üssüne 55 kilometre mesafedeki eyalet başkenti Helena'da da hissedildi.