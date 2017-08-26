Harvey kasırgası, Teksas kıyılarını vurmaya başladı. Trump, kasırganın zarar vereceği bölgeye federal yardım yapılması için "doğal afet bildirisi" imzaladı

'de beklenenkıyılarına ulaşırken,da kasırganın vereceği zarara karşı bölgeye federal yardım yapılması için "doğal afet bildirisi" imzaladı.ABD'de ana karaya ulaşan Harvey kasırgası, Teksas eyaletinin kıyı bölgelerinde etkili olmaya başladı.ABD Ulusal Kasırga Merkezi, ülkeyi yaklaşık 12 yıldır vuran en şiddetli fırtına olarak nitelenen Harvey ile ilgili alarm durumunu, yaklaşık 55 saat içinde ""den ""ye çıkarttı.Merkez, Harvey kasırgasının Teksas kıyılarına ulaşmasından 3 saat sonra ise rüzgarın saatteki hızının 210 kilometreden 200 kilometreye gerilediğini kaydederek kasırganın alarm derecesinidenye düşürdü.Merkez ayrıca, kıyı bölgelerinde yaşamı durma noktasına getiren kasırganın getireceği yağmurların iç kesimlere doğru 161 kilometrenin üzerinde bir alanı sular altında bırakabileceğini belirtti.Teksas'ta Corpus Christie'den Galveston Adası'nın batısına uzanan 7 ilçenin birçok bölgesinde yaşayan on binlerce kişi için zorunlu tahliye kararının ardından yüz binlerce kişi araçlarıyla evlerinden daha yüksek bölgelere ulaşabilmek amacıyla yollarda uzun araç kuyruklarına neden oldu.Kasırga sebebiyle Corpus Christie, Houston ve Galveston limanları kapatılırken 110 binden fazla abone de elektriksiz kaldı.Kimya fabrikaları ve petrol rafinerilerinin bulunduğu yerde de etkili olacağı belirtilen kasırganın bölgedeki petrol rafinerilerine zarar vermesi veya Colonial boru hattının devre dışı kalması durumunda, körfez petrolüne bağımlı olan ülkenin diğer bölgelerine petrol sevkiyatının olumsuz etkilenme riski bulunuyor.Cuma günü fırtınanın ABD'ye yaklaşmasıyla benzin fiyatları üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki kasırganın zarar vereceği bölgeye federal yardım yapılması için Teksas Valisi'un afet bölgesi talebine karşılık, "" imzaladı.Harvey, Teksas'ı 1961'den bu yana vuran "dördüncü kategori"deki ilk kasırga olurken ABD'de en büyük zarara yol açan Katrina 2005'te '' ile etkili olmuştu.