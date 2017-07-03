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ABD'de bir araç yayaların arasına daldı: Yaralılar var

ABD'nin Boston kentinde bir araç yayaların arasına daldı. Olayda yaralılar olduğu öğrenildi.

ABD'de bir araç yayaların arasına daldı: Yaralılar var

ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Boston kentinde bir araç, yayaların arasına daldı. Logan Havalimanı yakınlarında meydana gelen olayda yaralılar olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis araçları gönderildi. Olayın terör bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

Olayın büyük olasılıkla sürücü hatasından kaynaklandığı belirtiliyor.

Boston polisinin açıklamasına göre, bazılarının durumu ciddi olan 10 kişi Boston'daki hastanelere kaldırıldı.

Eyalet polisi sözcüsü David Procopio, 56 yaşındaki sürücünün olay yerinden ayrılmadığını ve polise ifade verdiğini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #Boston
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