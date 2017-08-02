ABD'nin San Francisco kentinde, bir yolcunun havaalanına inen uçağın acil çıkış kapısını açarak atladığı bildirildi.

ABD'nin San Francisco kentinde, bir yolcunun havaalanına inen uçağın acil çıkış kapısını açarak atladığı bildirildi.



Copa Airlines Havayolu şirketi, Panama-San Francisco seferini yapan yolcu uçağının San Francisco Havaalanı'na iniş yapmasından bir süre sonra, uçakta tek başına seyahat ettiği bildirilen 17 yaşındaki yolcunun acil çıkış kapısından izinsiz olarak çıktığını açıkladı.



Kapıdan kanadın üstüne, oradan da piste atladığı aktarılan yolcunun koşarak uzaklaştığı bildirildi.



Apronda bir inşaat ekibi tarafından durdurulan yolcu, havaalanının güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.



Uçuş süresince sıkıntılı olduğunun gözlendiği belirtilen yolcunun neden böyle bir şey yaptığı ise henüz bilinmiyor.



ABD'de uçağın acil çıkış kapılarının uçuş ekibinden izinsiz olarak açılması federal suç sayılıyor.