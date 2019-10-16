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ABD'de Halk Bankası'na dava

ABD New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek"le suçlanan Halk Bankası'na dava açtı

DÜNYA 16.10.2019, 01:06
ABD'de Halk Bankası'na dava

"ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek"le suçlanan Halk Bankası'na New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından dava açıldı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre Halk Bankası, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek"le suçlandı.

Başsavcılık açıklamasında, bankaya 6 ayrı suçlama isnat edilerek, bu suçlamalar karşısında bankanın kendini savunması gerektiği ifade edildi.

İddianamede Halk Bankası'nın ''sistematik olarak yasa dışı para hareketlerine katıldığı'' öne sürülerek, bir Amerikan mahkemesinde söz konusu iddialara cevap vermesi gerektiği belirtildi.

Halk Bankası'na "ABD'yi dolandırmaya teşebbüs", "ABD'nin İran yaptırımlarını delme", "banka dolandırma", "banka dolandırmaya teşebbüs", "para aklama" ve "para aklamaya teşebbüs" gibi 6 suçlama isnat ediliyor. 

Kaynak: AA
#abd #Halk Bank
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