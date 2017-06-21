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ABD'de havalimanı boşaltıldı: 1 polis yaralı

ABD'nin Michigan eyaletinde bulunan Bishop havalimanında bir polis bıçaklı saldırıya uğradı. Polisin boğazını kesen saldırgan gözaltına alındı. Havalimanı güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

ABD'de havalimanı boşaltıldı: 1 polis yaralı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Bishop uluslararası havalimanı bir polisin bıçaklı saldırıya uğraması sebebiyle boşaltıldı. Polisin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, bir görgü tanığı polisin boynundan kanlar aktığını ve saldırganın gözaltına alındığını gördüğünü belirtti. Havalimanına kızı bırakmak için gelen Ken Brown isimli adam "Polisin boynundan kan akıyordu.Ona acilen bir havlu getirmeleri gerektiğini söyleyebilirim" dedi. Brown, yerde duran bıçağın yanında tutuklanan bir adam gördüğünü söylüyor. 

Güvenlik önlemi amacıyla polis havalimanını hemen boşalttı. Polis saldrıganın gözaltına alındığını açıkladı. Olayın bir terör eylemi olup olmadığı henüz belli değil. Yolcuların durumununsa iyi olduğu bildirildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #michigan #bishop havalimanı
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