Rüzgarla çalışan araba: Bulut
Rüzgarla çalışan araba: Bulut
Suriye ordusu sınırları alıyor
Suriye ordusu sınırları alıyor
Gümüşhane'de deprem
Gümüşhane'de deprem
Baba dehşetini anlattı
Baba dehşetini anlattı

ABD'de hükümetin 'kapanma' ihtimali yüzde 22

WSJ anketine göre, ekonomistler Amerikan federal hükümetinin kapanmasına yüzde 22, geçici temerrüde düşmesine ise yüzde 17 ihtimal veriyor.

ABD'de hükümetin 'kapanma' ihtimali yüzde 22

Ekonomistler, Amerikan federal hükümetinin bütçe krizi nedeniyle kapanmasına yüzde 22, borç tavanından ötürü geçici temerrüde düşmesine ise yüzde 17 ihtimal veriyor.
The Wall Street Journal'ın (WSJ) 62 ekonomistle ağustos başında gerçekleştirdiği anketten çıkan sonuçlar, ABD ekonomisine yönelik mali risklerin arttığına işaret etti.
Ekonomistler, federal hükümetin, Kongre ve Beyaz Saray'ın uzlaşmaya varamaması halinde kapanma ihtimaline ortalama yüzde 22 olasılık tanıdı.
Federal mali yılın 1 Ekim'de başlayıp, 30 Eylül'de sona erdiği ABD'de, 2018 mali yılı bütçesi 30 Eylül'e kadar onaylanmazsa, federal kuruluşlar 1 Ekim'den itibaren finansman yetersizliği nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bütçe krizleri, bugüne kadar federal hükümetin en son 2013'te olmak üzere toplamda 12 kez kapanmasına neden oldu.

Temerrüde düşme ihtimali yüzde 17
WSJ'ın anketine katılan ekonomistler, federal hükümetin borç tavanını ABD Hazinesinin mevcut rezervleri tükenene kadar yükseltmeyerek ülkeyi geçici temerrüde sürüklemesine ortalama yüzde 17 ihtimal verdi.
ABD Hazinesi, Kongre'nin borç tavanını temerrüde düşülmemesi için 29 Eylül'den önce yükseltmesi gerektiğini açıklamıştı.
Uzmanlar, ABD federal hükümetinin borç limiti yükseltilmemesi nedeniyle temerrüde düşmesinin, küresel finansal piyasalara büyük zarar verebileceği uyarısında bulunuyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Bingöl'de terör operasyonu: 1 şehit, 1 yaralı
Sonraki Haber
Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.