ABD'de Irak ve Lübnan için İran'ı suçladı

Irak ve Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Gösterilerin büyümesine neden olan güçler tartışılmaya devam ediyor.



Bölge ülkeleri ve bazı siyaset bilimciler olayların büyümesinin arkasında ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in olduğunu savunuyor.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo , attığı Tweet ile Irak ve Lübnan'da yaşananlar için İran'ı suçladı.



Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurdu.



Lübnan'da da Başbakan Hariri istifasını açıklamasına rağmen gösteriler devam ediyor.

ulusal.com.tr