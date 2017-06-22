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ABD'de Kongre üyesine silahlı saldırı

FBI, geçen hafta başkent Washington yakınlarında bazı Kongre üyelerini hedef alan silahlı saldırının "terör eylemi" olmadığını bildirdi

ABD'de Kongre üyesine silahlı saldırı

 ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 16 Haziran'da başkent Washington yakınlarında bazı Kongre üyelerine silahlı saldırı düzenleyen James Hodgkinson'ın "tek başına hareket ettiğini" ve "saldırının bir terör saldırısı olmadığını" açıkladı.

FBI yetkilisi Timothy Slater, saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında basın toplantısı düzenledi.
Slater, saldırıyı düzenleyen 66 yaşındaki Hodgkinson'ın daha önce Kongre'ye yönelik herhangi bir tehditte bulunmadığını ve saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini belirtti.
"Saldırıyı bir terör saldırısı olarak ele almıyoruz." diyen Slater, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.
Virginia eyaletinin Alexandria kentinde geçen çarşamba Kongre üyelerinin beyzbol antrenmanı yaptığı sahaya düzenlenen silahlı saldırıda, ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Denetçisi Louisiana vekili Steve Scalise'in yanı sıra 4 kişi daha yaralanmıştı. Saldırganın kimliği 66 yaşındaki James Hodgkinson olarak açıklanmıştı. FBI, ilk açıklamasında, saldırıyı bir "terör saldırısı" olarak tanımlamak için erken olduğunu belirtmişti.
Scalise'in tedavi gördüğü MedStar Washington Hastanesinden yapılan açıklamada, Kongre üyesinin 3 ameliyat geçirdiği, sağlık durumuna göre başka operasyonlar da geçirebileceği ancak durumunun giderek düzeldiği ifade edilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #fbi #ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Grup Denetçisi Steve Scalise #abd
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