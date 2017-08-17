İç politikada sıkıntılı günler geçiren Amerika Başkanı Donald Trump'a karşı bir hamle de kuvvet komutanlarından geldi. Trump, şiddet olayları nedeniyle hedef alınırken kuvvet komutanları ortak bir bildiri ile ırkçıları kınadı. Öte yandan Trump, 8 üyenin istifa ettiği Danışmanlar Konseyi'ni feshetti.

Amerika'da ordu da siyasete karıştı. Trump karşıtı cepheye kuvvet komutanları da ortak bildiriyle katıldı. Amerikan ordusundaki kuvvet komutanları, yaşanan şiddet olaylarının ardından ırkçılığı kınayan bildiri yayımladı.



Hafta sonu Amerika'nın Virginia eyaletinde yaşanan şiddet olaylarında 1 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Amerika Başkanı Donald Trump, olaylardan ırkçı grupları sorumlu tutmadığı ve her iki tarafı da kınadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.



Bu gelişmeler üzerine kuvvet komutanları nadir görülen bir adım attı. Komutanlar beyazların üstünlüğünü savunan ırkçılara karşı ortak tepki gösterdi.



Amerikalı komutanların geleneksel olarak siyasetin dışında kalmaya olan katı bağlılığı düşünüldüğünde, dört kuvvet komutanının böyle bir adım atması dikkat çekti.



Öte yandan Amerika Başkanı Donald Trump, art arda gelen istifaların ardından Danışmanlar Konseyini fesh etme kararı aldı.



8 üye, şiddet olaylarından sonra konseyden ayrılmıştı. Amerikan iş dünyasının önde gelen isimlerinin Konseyden ayrılmasından sonra Trump Danışmanlar Konseyi'ni feshetme kararı aldı. Trump kararını Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.



Trump açıklamasında "İmalat Kurulu ile Strateji ve Politika Forumundaki işadamları ve kadınları üzerine baskı kurmaktansa, her ikisini de sonlandırıyorum. Herkese teşekkürler" ifadesini kullandı.



ulusal.com.tr