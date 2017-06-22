Michigan eyaletinde havalimanında görevli polise bıçaklı saldırı gerçekleştirildi

ABD'nin Michigan eyaletindeki Bishop havalimanında görevli polis bıçaklı saldırıda yaralandı.



Michigan polisinden yapılan açıklamaya göre Flint kenti Bishop uluslararası havalimanında görevli polis Jeff Neville, bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.



Saldırı sonucu sırtından ve boynundan yaralanan Neville hastaneye kaldırıldı. Polisin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Bıçaklı saldırganın havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.



Görgü tanıklarının verdiği ifadeler üzerine Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayın terör saldırısı olma ihtimaline karşı soruşturma başlattığı kaydedildi.



FBI'dan yapılan açıklamada, saldırganın olay anında söylediği iddia edilen sözlerin incelendiği ancak henüz olayın terör saldırısı olup olmadığına karar vermek için erken olduğu belirtildi.