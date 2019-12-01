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ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin New Orleans kentinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

DÜNYA 01.12.2019, 21:13
ABD'de silahlı saldırı

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Louisiana eyaleti New Orleans kentinin en yoğun bölgelerinden biri olan French Quarter'da silahlı saldırı meydana geldi.

Yerel yetkililer olayda 11 kişinin yaralandığını, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirilirken saldırının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
#abd
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