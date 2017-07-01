Çiftçiyi bitiren karar
Çiftçiyi bitiren karar
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
ABD'de şok saldırı
ABD'de şok saldırı
Çatışma çıktı
Çatışma çıktı

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Arkansas eyaletinin Little Rock kentindeki bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Little Rock kenti Polis Şefi Kentor Buckner, yerel basına yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde "Power Ultra Lounge" adlı gece kulübünde bulunan kişiler arasında çıkan tartışma sonrası silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti. 

Emniyetten yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu olay yerinden kaçmaya çalışan 17 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırının terör bağlantılı olduğunun sanılmadığı vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #saldırı
banner863
Önceki Haber
Manavgat'ta 550 küçükbaş, 4 büyükbaş hayvan yangında telef oldu
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu: Yürüyüşe müdahale olacağını sanmıyorum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.