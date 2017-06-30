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ABD'de silahlı saldırı

New York'taki bir hastanede meydana gelen saldırıda yaralılar olduğu bildirildi

ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin New York kentindeki bir hastanede silahlı saldırganın tüfekle çevresindekilere ateş etmesi sonucu yaralılar olduğu belirtildi.

New York polisinden yapılan açıklamada, Bronx Lebanon hastanesinden silahlı saldırı ihbarı geldiği ifade edilerek, vatandaşlardan hastane ve çevresinden uzak durmaları istendi.

Açıklamada, silahıyla hala hastane içinde olan saldırganın etkisiz hale getirilmesi için polisin tüm hastaneyi kuşattığı ve operasyon düzenlediği kaydedildi.

ABD medyası hastane kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, aralarında doktorların da olduğu birden çok kişinin yaralandığını duyurdu.

Haberlerde, saldırganın eski hastane çalışanı olduğu da iddia edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #new york #silahlı saldırgan
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