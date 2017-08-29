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ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin New Mexico eyaletindeki halk kütüphanesine bir silahlı saldırganın ateş açması sonucunda en az 2 kişinin öldüğü ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi

ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de en son silahlı saldırı olayı bu kez New Mexico eyaletinin Teksas sınırı yakınında bulunan 40 bin kişinin yaşadığı Colvis kentindeki bir halk kütüphanesinde meydana geldi.

AP haber ajansı, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralananlardan 3'ünün Lubbock kentindeki tam teşekküllü bir başka hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

ABD'deki silahlı şiddet olaylarının verilerini tutan Silahlı Şiddet Arşivi (GVA) adlı sivil toplum kuruluşuna göre 28 Ağustos 2017 itibarıyla yıl içinde ülkede 41 bin 42 silahlı şiddet olayında 10 bin 197 kişi hayatını yitirdi. Bu rakama 22 bin civarındaki intihar olayının dahil olmadığı kaydedildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #saldırı
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